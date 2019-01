Die Berner Regierung empfiehlt dem Stimmvolk, am 10. Februar an der Urne Ja zu sagen zum neuen kantonalen Polizeigesetz. An einer Medienkonferenz in Bern sagte Berns Polizei- und Militärdirektor Philippe Müller, das neue Gesetz biete bessere Möglichkeiten zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität.