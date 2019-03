Berner Regierung will Kantonsverfassung der Justizreform anpassen

In Artikel 68 der heutigen Kantonsverfassung steht beispielsweise, dass Mitglieder des Regierungsrats, das Personal der zentralen und dezentralen Kantonsverwaltung sowie «Mitglieder der kantonalen richterlichen Behörden» nicht dem Grossen Rat angehören können.

Keine Rede ist aber von den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, wie der Berner Regierungsrat am Freitag mitteilte. Auch ihnen soll nun die Mitgliedschaft im Grossen Rat explizit verwehrt werden.

Künftig soll in der Verfassung etwa auch zu lesen sein, dass die kantonale Justizleitung dem Grossen Rat zu den im Gesetz vorgesehenen Geschäften Anträge stellen kann. Das ist heute nirgendwo erwähnt.

Die Berner Justizreform geht auf das neue, gesamtschweizerisch einheitliche Zivil-, Straf- und Jugendstrafprozessrecht zurück, das Anfang 2011 eingeführt wurde. Im Jahr 2016 zeigte eine Auswertung der bernischen Justizreform, dass der Kanton Bern die damit gesetzten Ziele mehrheitlich erreicht hat. Die Gerichtsbehörden funktionieren gut und die Reform hat die Führungskraft der Justiz generell gestärkt.

Mit der Berner Justizreform sank die Zahl der Regionalgerichte von dreizehn auf vier. Auch wurden die Aufgaben der Untersuchungsrichter der Staatsanwaltschaft zugewiesen und die Justiz begann 2011, sich selbst zu verwalten. Zuvor war sie administrativ der kantonalen Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion zugeteilt gewesen.

Auch kleine Justizreform geplant

Der Evaluationsbericht von 2016 zeigte weitere Verbesserungsmöglichkeiten in der Berner Justiz auf. Diese will die Kantonsregierung mit punktuellen Änderungen des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (GSOG) umsetzen.

So sollen künftig Richter vom bernischen Grossen Rat nicht mehr in einer bestimmten Funktion an ein Regionalgericht, an eine regionale Schlichtungsbehörde oder an ein kantonales Gericht gewählt werden. Vielmehr sollen Richter erster Instanz und Vorsitzende von Schlichtungsbehörden bei Vakanzen ohne weiteres Wahlverfahren Gericht oder Schlichtungsbehörde wechseln können.