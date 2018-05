Berner Katzen jagen für die Forschung

Was tun mit der Maus?

Katzenhalter, die das Forschungsprojekt des Naturmuseums Solothurn und des Berner Büros Quadrapoda unterstützen wollen, können das mit relativ geringem Aufwand tun. Bringt das Büsi ein kleines Säugetier nach Hause, wird die Beute in einen Plastiksack verpackt. Am besten eignet sich dafür ein Gefrierbeutel, der gut verschlossen werden kann. Der Beutel sollte mit dem Fundort und dem Datum beschriftet werden. Auch der Name des Finders sollte darauf vermerkt werden.



Idealerweise bringt man das Tierchen nun möglichst rasch zu einer der Sammelstellen. Bis dahin sollte man es kühl lagern, also zum Beispiel im Keller. Die Abgabestellen befinden sich verteilt in den Kantonen Bern und Solothurn. In Bern nimmt das Naturhistorische Museum Mäuse an, diverse Tierarztpraxen sammeln die Kleinsäuger ebenfalls. Eine Liste der Abgabestellen sowie weitere Informationen zum Projekt findet man unter www.bit.ly/katze-maus.mm