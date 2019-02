Schlechte Noten für Chemielehrer

Ein Augenmerk richtete das Kantonale Labor im vergangenen Jahr auf die Chemielabore von Schulen. Dort würden nicht selten verbotene Chemikalien im Unterricht verwendet oder Chemikalien in Lebensmittelgefässen gelagert. Auch mit der Beschriftung hapert es bisweilen.

Zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt und dem Staatssekretariat für Wirtschaft wurde ein Leitfaden zum sicheren Umgang mit Chemikalien an Schulen verfasst. Er wird im ersten Quartal 2019 erscheinen.

Berühren verboten

Entwarnung gab das Labor in Bezug auf Tierpräparate an Schulen. Bis in die 1980-er Jahre wurden Tierpräparate mit Konservierungsmitteln, meist Arsentrioxid, behandelt. Mit der Zeit gelangen diese Stoffe an die Oberfläche des Präparats und den daran anhaftenden Staub. Arsentrioxid ist giftig und krebserregend.

Der ausgestopfte Fuchs oder das ausgestopfte Murmeltier in der Vitrine des Biologiezimmers vergiften die Atemluft aber nicht, wie Proben zeigten.

Hingegen besteht die Gefahr einer Kontamination bei der direkten Berührung der Präparate. Das Labor empfiehlt deshalb, arsenhaltige Präparate nur in gut schliessenden Vitrinen aufzubewahren. Eine offene Präsentation sei möglich, doch müsse die Lehrperson sicherstellen, dass die Schüler die ausgestopften Tiere nicht berührten und mindestens einen Meter Abstand hielten.

Legionellen in Altersheimduschen

Auch die Überprüfung der Wasserqualität gehört zu den Aufgaben des Kantonalen Labors. Bei Kontrolle in Altersheimen stiessen die Labor-Mitarbeitenden in sechs Fällen auf Legionellen im Duschwasser.

Legionellen sind Umweltbakterien, die in geringer Konzentration auch im Trinkwasser vorkommen. Dies ist unbedenklich. Mit dem Trinkwasser haben die Bakterien aber einen einfachen Zugang in Hausinstallationen und technische Anlagen. Die Erreger können sich dort vermehren und so gesundheitsgefährdend werden. Vor allem in stehendem Wasser vermehren sie sich gut.

In 18 Alterseinrichtungen nahmen die Kontrolleure vergangenes Jahr 41 Proben vom Duschwasser. Sechs Proben waren verseucht, zwei sogar massiv. In diesen Fällen mussten Sofortmassnahmen ergriffen werden.