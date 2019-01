Eveline Zurbriggen, stellvertretende GEF-Generalsekretärin für das Ressort Soziales, sagte am Freitag in Bern vor den Medien, ihre Direktion sei «begeistert» von den Eingaben. Die Fürsorgedirektion sei auch überzeugt, dass sie tolle Partner finden werde. Wie viele Organisationen sich gemeldet hätten, könne sie nicht bekanntgeben, so Zurbriggen an der Jahresmedienkonferenz der GEF weiter.

Der Kanton Bern nimmt Mitte 2020 eine Neustrukturierung des Asyl- und Flüchtlingsbereichs vor. Fünf regionale Partner sollen in fünf kantonalen Regionen die operative Gesamtverantwortung für Aufgaben in den Bereichen Integrationsförderung, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen übernehmen.

Ziel der Neustrukturierung ist, die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt deutlich zu erhöhen. Die Ausschreibung des Auftrags erfolgte gemäss den Kriterien der Welthandelsorganisation WTO.

Allgemein wird damit gerechnet, dass die heute in diesem Bereich tätigen Organisationen wie etwa die Heilsarmee-Flüchtlingshilfe, die Firma ORS und andere sich für den Auftrag des Kantons bewerben. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahres will die GEF den Zuschlag erteilen.