Die Berner FDP will im Herbst einen dritten Nationalratssitz erobern und ihren Wähleranteil auf 11 Prozent steigern. Das gab Kantonalpräsident Pierre-Yves Grivel am Mittwoch vor der Nominationsversammlung in Biel bekannt.

Das Ziel ist ehrgeizig, denn der Kanton Bern hat dieses Jahr einen Nationalratssitz weniger zu vergeben. Grivel zeigte sich gegenüber Medienschaffenden überzeugt, dass die FDP mit Bürgernähe, einer starken Kampagne und engagierten Kandidierenden punkten werde.