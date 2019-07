Hans Jörg Rüegsegger hat schon einiges zu hören gekriegt. Dass er ein Besserwisser sei. Oder: ein Querdenker. Dabei politisiert der Riggisberger Grossrat bei der SVP. Doch als Präsident des Berner Bauernverbands verfolgt er manchmal eine eigene Linie – und eckt damit an. In der Partei, aber auch im Schweizer Bauernverband, wo er wie andere Kantonalpräsidenten im Vorstand sitzt. «Es ist normal, dass in einer Familie nicht alle die gleiche Meinung haben», sagt Rüegsegger. Und fügt an: «Das bringt Dynamik rein.»