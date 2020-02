Belastetes Trinkwasser in über 50 Berner Gemeinden

Es gibt Dinge in diesem Land, über die ist man sich einig. Wer in der Schweiz den Wasserhahn aufdreht, der erhält beste Qualität. Zum Beispiel. Was aber, wenn das vermeintlich Beständige ins Wanken gerät? In den letzten Monaten ist genau das passiert. Der Grund dafür ist ein Pflanzenschutzmittel mit dem komplizierten Namen: Chlorothalonil.