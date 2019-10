Beatrice Simon gerät unter Druck

Das bürgerliche Lager gleicht nach dem ersten Wahlgang für den Ständerat einem aufgeregten Hühnerhaufen. In der Frage, wie man sich am 17. November für den zweiten Wahltag aufstellen soll, herrscht Uneinigkeit. Noch im Laufe des Wahlabends preschte die FDP mit einem Communiqué vor und empfahl ihre Kandidatin Christa Markwalder für ein bürgerliches Zweierticket. Obwohl sie von den drei bürgerlichen Kandidierenden das schlechteste Ergebnis erzielt hat und so kaum Ansprüche anmelden kann.