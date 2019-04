Bäuerliche Baukultur nun lückenlos dokumentiert

Scheurer war an verschiedenen wichtigen Projekten im Seeland beteiligt, etwa an der Juragewässerkorrektion oder am Rückerwerb der Domäne von St. Johannsen. Auch für die Strafanstalt Witzwil engagierte sich Scheurer. Deren Ländereien wurden wie jene in Ins und St. Johannsen damals neu von Strafgefangenen bewirtschaftet.

«Mit der gleichen zielgerichteten Energie» baute Scheurer auch den Hof in Gampelen zu einem Musterbetrieb aus, wie Heinrich Christoph Affolter im Band Seeland/Bipperamt schreibt. Nach seinem Rücktritt aus der Berner Regierung wirkte Scheurer in Gampelen als Notar, Landwirt und Rebbauer.

1894 erteilte die Gemeinde Scheurer die Bewilligung für eine Wasserfassung oberhalb des Hofs. Somit konnte nun in den beiden zum Gut gehörenden Häusern fliesendes Wasser eingerichtet werden - ein beachtlicher Luxus in der damaligen Zeit. 1913 wurde ein WC-Häuschen gebaut, ebenfalls mit fliessendem Wasser.

Scheurers Sohn Karl war, wie sein Vater, politisch aktiv. Zunächst gehörte er dem Grossen Rat an und wurde dann, wie sein Vater, in den Regierungsrat und in den Nationalrat gewählt. 1919 wurde er in den Bundesrat gewählt. Karl Scheurer zog sich immer wieder gerne auf den Hof in Gampelen zurück. Er verfasste eine umfangreiche Familienchronik mit zahlreichen baulichen Angaben zum Scheurerhof und einer Darstellung der Wasserversorgung der beiden Häuser.

Teil eines nationalen Projekts

Die Bände «Die Bauernhäuser des Kantons Bern» werden von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde herausgegeben und sind Teil der wissenschaftlichen Reihe «Die Bauernhäuser der Schweiz».

Eine lückenlose Dokumentation zu den Schweizer Bauernhäusern schwebte der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde in den 1940-er Jahren vor. Das mittlerweile gegen 80-jährige Forschungsprogramm ist generationenübergreifend.

Entstanden ist eine Art «kollektives Gedächtnis», wie Erziehungsdirektorin Christine Häsler im Vorwort schreibt. Gerade Bauernhäuser gäben auf subtile und diskrete Weise einen interessanten Einblick in das Leben und die Welt ihrer damaligen Bewohnerinnen und Bewohner.