BKW kauft deutsches Bauphysik-Unternehmen

Der Berner Energiekonzern ist weiterhin in angeregter «Kauflaune». Am Donnerstag gab das Unternehmen die Übernahme einer deutschen Firma bekannt, die sich auf Tragwerk- und Fassadenplanung sowie Bauphysik spezialisiert hat.

Das Office for Structural Design (osd) wurde 2002 gegründet und zählt rund 25 Mitarbeitende. Es hat seinen Sitz in Frankfurt, wie aus einer Mitteilung der BKW vom Donnerstag hervorgeht.

Das Büro realisiert anspruchsvolle Bauvorhaben im In- und Ausland und beteiligt sich an Wettbewerben. Mit der Übernahme stärkt die BKW nach eigenen Angaben ihr Portfolio in Frankfurt. Die Gesellschafter von osd erhoffen sich durch den Beitritt in das Netzwerk von BKW Engineering ein beschleunigtes Wachstum.