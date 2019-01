Kleinkunden sollen selber entscheiden, bei welchem Anbieter sie ihren Strom kaufen. Die BKW als Monopolistin in diesem Bereich befürwortet grundsätzlich einen neuen Anlauf zur vollständigen Liberalisierung des Strommarktes. Dies, sofern auch die Preise in der Grundversorgung nicht mehr reguliert werden. Das schreibt die BKW in ihrer Stellungnahme zur Revision des Stromversorgungsgesetzes.