BFH Wirtschaft setzt künftig voll auf Digitalisierung

Auch beim Jubiläumsanlass in der Dampfzentrale schwirrte einem der Begriff im Minutentakt um die Ohren. Die Richtung ist klar: Die BFH Wirtschaft will die Digitalisierung zu ihrem inhaltlichen Schwerpunkt machen.

Bei den Festrednern kam das neue Konzept gut an. «Die Neuausrichtung muss stattfinden. Und sie ist auf dem richtigen Weg», sagte Herbert Binggeli, Rektor der BFH. Geradezu begeistert zeigte sich ein ehemaliger Absolvent der Schule: Hans-Ulrich Müller, VR-Präsident des Bernapark in Deisswil. Er bot Kissling-Näf spontan an, auf seinem Areal gemeinsam eine KMU-Akademie aufzubauen. «Platz haben wir genug», so Müller.

Ammanns Seitenhieb

Während sich die meisten Redner davor hüteten, die jüngsten Probleme anzusprechen, machte Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann eine Ausnahme. «Die Politik soll nicht in den operativen Bereich einer Schule reinreden», sagte er.

Es war ein Seitenhieb gegen den Grossen Rat, der sich im März in einer Richtlinienmotion im Zuge der Negativschlagzeilen für eine Neuausrichtung der BFH ausgesprochen hatte. Da diese Zuständigkeit aber beim Regierungsrat liegt, deutet Ammanns Votum darauf hin, dass aus diesen Forderungen nichts werden wird.