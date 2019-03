An der Salzhausstrasse in Biel geriet am Donnerstagmorgen ein abgestelltes Auto in Bewegung und kam in einem Nebenarm der Schüss zu stehen. Warum das Fahrzeug in den Bach rollte, sei derzeit noch nicht klar, wie die Kantonspolizei auf Anfrage sagte.

Der Lenker des Autos konnte aussteigen bevor es in Bewegung geriet. Er blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste mit einem Abschleppkran aus dem Bachbett gezogen werden.

Auch die Berufsfeuerwehr Biel war vor Ort. Befürchtungen, dass Flüssigkeiten ausgetreten sind, bestätigten sich aber nicht.