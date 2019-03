Ausbau der Kantonspolizei: 62 Millionen für mehr Sicherheit

Polizeidirektor Philippe Müller (FDP) und Polizeikommandant Stefan Blättler sind trotz Abnahme der Delikte überzeugt, dass die Kriminalität im Kanton Bern insgesamt nicht zurückgegangen ist. Sie gehen jedoch davon aus, dass sich zahlreiche Straftaten in den Cyberraum verlagert haben.

Dort würden sie statistisch nicht erfasst, weil bei Internetkriminalität meistens keine Anzeige erfolge. Zudem stelle man gerade bei Gewaltdelikten eine zunehmende Brutalität fest. «Es besteht Handlungsbedarf», sagte Blättler. «Wir müssen vor allem in den urbanen Gebieten und an den Brennpunkten des Kantons stärker präsent sein können.»

Neben der verschärften Bedrohungslage argumentieren der Regierungsrat und die Kapo-Führung auch mit der sogenannten Polizeidichte, die im Kanton Bern heute deutlich tiefer ist als in vergleichbaren Kantonen. Kommen im schweizweiten Durchschnitt auf einen Polizisten rund 454 Bewohnerinnen und Bewohner, so sind es in Bern derzeit 521 Personen.

Polizei in den Stadien?

Der Regierungsrat rechnet damit, dass künftig weitere Herausforderungen auf die Polizei zukommen werden. Müller schloss mit Blick auf die Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende beim Fussballspiel zwischen Sion und GC beispielsweise nicht mehr kategorisch aus, dass die Polizei künftig mit Einsatztrupps in den Stadien präsent sein werde. Kommandant Blättler bezeichnete dies jedoch als Ultima Ratio.

Der Kanton Bern sei im Fussball und im Eishockey zusammengezählt mit fünf Clubs in den höchsten Ligen vertreten. «Das schafft nicht mal Zürich», hielt Müller fest. Das bringe aber nicht nur sportlichen Erfolg mit sich, sondern eben auch Herausforderungen in der Polizeiarbeit.