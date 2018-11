Aufruhr um Rückkehrzentrum

Am Mittwochnachmittag sorgte eine Gruppe von Aktivisten vor dem Rathaus für Aufsehen. Sie weibelten gegen die Pläne des Kantons für das ehemalige Jugendheim Tessenberg. In Prêles im Berner Jurasoll in der ersten Hälfte 2019 ein Rückkehrzentrum für abgewiesene Asylsuchende eröffnet werden.