Im Berner Asylwesen herrscht Nervosität. Der Kanton hat der Branche eine Reorganisation verordnet. Unterbringung, Integrationshilfe, Sprachkurse: All diese Aufgaben will er künftig an fünf Partner delegieren. Bislang arbeitete er mit dreizehn zusammen. Das Resultat ist also ein Verdrängungskampf, der im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ausgefochten wird. Und in diesen Kampf ist auch die Stadt Bern verwickelt.