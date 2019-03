In der Literatur spricht man von «Cliffhanger», wenn ein Kapitel eines Buches genau dort aufhört, wo es am spannendsten ist, damit der Leser nicht vom Buch lassen kann. Genau das hat der bernische Grosse Rat am Mittwochabend produziert. Das Parlament führte nämlich eine engagierte Debatte, die aber ganz knapp nicht abgeschlossen werden konnte. Es fehlt einzig noch das Votum von Polizei- und Militärdirektor Philippe Müller. Eine Prognose über den Ausgang der Debatte ist kaum möglich. Gegner und Befürworter sind zahlreich.