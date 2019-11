Armut führte zu vielen Zwangsmassnahmen

Gemäss einer Mitteilung der ADK leisteten die Archive bei der Aufarbeitung der Fremdplatzierungen und der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen einen grossen Beitrag. Auf diese Weise hätten die Archive den Betroffenen geholfen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und unter Umständen ein Gesuch um einen Beitrag aus dem Solidaritätsfonds des Bundes zu stellen. Zudem hätten die Archive Forscher dabei unterstützt, die Zwangsmassnahmen wissenschaftlich zu untersuchen.

Laut der ADK werden die Untersuchungen zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen Ende dieses Jahres zu wesentlichen Teilen abgeschlossen sein.

Langes Leiden

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen wurden in der Schweiz bis 1981 angeordnet. Zehntausende von Kindern und Jugendlichen wurden an Bauernhöfe verdingt oder in Heimen platziert. Viele wurden misshandelt und missbraucht. Menschen wurden zwangssterilisiert, für Medikamentenversuche eingesetzt oder ohne Gerichtsurteil weggesperrt, weil ihre Lebensweise nicht den Vorstellungen der Behörden entsprach.

Bis zum Ende der Eingabefrist im März 2018 gingen bei den Behörden 9000 Gesuche für Entschädigungen ein. Weitere 100 trafen verspätet ein. (sda)