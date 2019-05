An dieser Firma scheiden sich die Geister

Der 26. April 2019 wird in die Geschichte des Berner Asylwesens eingehen, als der Tag des grossen Umbruchs. In einem bisher beispiellosen Vergabeentscheid trennte sich der Kanton Bern auf einen Schlag vom Grossteil seiner bisherigen Partner. Die Flüchtlingshilfe von Heilsarmee und Caritas steht seit jenem Schicksalstag vor dem Nichts. Hunderte Mitarbeiter werden in den kommenden Monaten voraussichtlich ihren Job verlieren – noch sind Einsprachen zum Entscheid hängig.