Allergiker, wo seid ihr?

Die Nase läuft, die Augen ­brennen, die Lungen verrichten unter misslichen Bedingungen Schwerstarbeit: Die letzten Wochen waren für Pollenallergiker nicht einfach.

Aushalten liess sich das praktisch nur mit Medikamenten oder mit der Vorfreude auf die erlösenden Auffahrtsgewitter. Wie fast immer im Leben sind dort, wo es Verlierer gibt, die Gewinner nicht weit. Hier waren es etwa die Betreiber von Autowaschanlagen. Oder die Berner Fachhochschule (BFH).

Letzteres würde man auf Anhieb kaum vermuten. Aber es gibt in der BFH ein Institut, das auf Medizininformatik spezialisiert ist. Angesiedelt ist es in Biel. Leiter Serge Bignens hat mit seinem Team in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich und der Genossenschaft Midata die App Ally Science entwickelt. Das Ziel ist eine Gesamtschau zu den Pollenallergikern in der Schweiz.

Symptome einfach erfassen

«Heute tappen wir praktisch im Dunkeln, es gibt kaum Daten», sagt Bignens. Denn erfasst seien nur jene Pollenallergiker, die sich einem Allergietest unterzogen und danach eine ärztliche Diagnose erhalten hätten. Bignens vermutet aber, dass es in der Schweiz sehr viele «Heuschnupfenopfer» gibt, die keine offizielle Diagnose haben. Die Ally-App soll nun helfen, sie zu finden und zum Mitmachen an der Studie zu bewegen.

Die App ist ansprechend gestaltet und simpel in der Bedienung. Bei der Anmeldung fordert sie den Nutzer auf, ein Profil zu erstellen und einzuwilligen, an der Studie teilzunehmen.

Im Profil wird unter anderem erfasst, auf welche Pollen man allergisch reagiert und ob man im Freien oder in einem Gebäude arbeitet. Danach gehts los: Der Nutzer kann jeden Tag auf spielerische Art die Schwere seiner Symptome eintragen. Mit den Daten passiert zweierlei: Zum einen fliessen sie in anonymisierter Form in die Studie ein, zum anderen werden sie auf seinem privaten Datenkonto gespeichert.

So kann der Patient in seinem App-Tagebuch eine Kurve mit dem Verlauf seiner Symptome sehen. Nächstes Jahr kann er dann vergleichen, ob seine Symptome an einem bestimmten Tag stärker ausgeprägt sind als im Vorjahr.

Prototyp stammt von Studis

Als die App am 24. April auf den Markt kam, hatte Bignens Team strenge Monate hinter sich. Denn der Entscheid, die Applikation zu lancieren, fiel erst im Dezember. «Die Vorbereitungszeit war mega kurz», sagt Bigens. Die Arbeitsteilung sah so aus, dass die’ Studenten das Konzept entwickelten und drei Prototypen programmierten. Eine Informatikfirma stellte dann aus dem Material der BFH-Studenten die marktfähige App her.

Die Studenten hatten sich bereits in einer früheren Phase auch Gedanken darüber gemacht, den App-Nutzern durch konkrete Vorteile die Teilnahme an der Studie schmackhaft zu machen. Diskutiert wurden etwa Rabatte auf Allergiemedikamente. «Das war aber zu heikel», gesteht Serge Bignens. Auch von einem Quiz habe man vorerst abgesehen.

Nun bleiben die Tagebuchfunktion und eine Schweizer Karte mit der Verteilung der momentan erfassten Symptome aller Ally-Nutzer die einzigen Funktionen, die Allergikern einen konkreten Mehrwert bieten. Den grösseren Nutzen hat demnach eindeutig das Unispital Zürich durch die Datenbasis.

Ziel: 50'000 Nutzer

Das Projekt schlägt mit rund 300'000 Franken zu Buche. Einen Teil der Kosten trägt die Firma Dyson, die für ihre Staubsauger bekannt ist und mittlerweile auch Raumklimageräte produziert. Sie habe ein Interesse daran, dass das Feld der Pollen­allergie besser erforscht werde, sagt Bignens. Er betont jedoch, dass Dyson keine Nutzerdaten erhalte. «Sie bekommt aber die Studienergebnisse etwas früher.»

Seit dem 24. April wurde die ­Ally-Science-App mehr als 10'000-mal heruntergeladen, effektiv genutzt wird sie von rund 7000 Personen. «Für eine repräsentative Studie benötigen wir zwischen 10'000 und 20'000 Nutzer», sagt Bignens. «Unser Ziel sind aber bis Ende Jahr 50'000.»

Bignens befürchtet übrigens nicht, dass das Interesse an der App nach der Frühlingssaison schwindet. «Pollen gibt es das ganze Jahr.» Die Nase läuft also weiter. Na toll. (Berner Zeitung)