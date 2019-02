Bund und Kanton Freiburg steckten zusammen 2,6 Millionen Franken in den Kampf gegen den Schädling. Als der Käfer 2011 in Brünisried im Senseoberland entdeckt wurde, war dies der erste Fund eines solchen Tiers in der Schweiz.

Einen grossen Befall gab es ausser in Marly 2012 auch in Winterthur. Der Käfer mit den auffallend langen Fühlern und den weissen Flecken auf dem dunklen Rücken reist mit Verpackungsholz aus Asien, etwa Paletten, um die Welt. Landesweit wurden bisher mehrere Hundert lebende Käfer gefunden. (sda)