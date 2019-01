Der Zorn und der Andrang waren diese Woche gross auf der Einwohnerkontrolle der Stadt Bern. Allein am letzten Mittwoch erschienen 120 Bürgerinnen und Bürger persönlich an den Schaltern, 1400 Personen beschwerten sich diese Woche per Mail, erklärt Alexander Ott, der Abteilungsleiter der Stadtberner Einwohnerdienste. Alle Aufgeregten präsentierten ihre fehlerhafte Rechnungen für die Radio- und Fernsehabgabe, die ihnen die Inkassofirma Serafe zugeschickt hat.