Ärger mit den Bürostühlen

Man könnte meinen, dass der Kanton Bern viel Erfahrung in der Ausschreibung von Aufträgen hat. Schliesslich verantwortet er Jahr für Jahr ein Budget von über 11 Milliarden Franken. Ein Teil davon geht stehts an externe Firmen, die für den Kanton Arbeiten erledigen, Gebäude und Strassen bauen oder Dinge an ihn liefern.