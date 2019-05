Acht Fragen zum Wetterumschwung

Wer bereits auf die Sommerreifen gewechselt hat, muss in den nächsten Tagen vorsichtig fahren. Am Wochenende zieht kalte Polarluft über die Schweiz. Laut den Prognosen von «meteonews» sinkt die Schneefallgrenze auf rund 700 Meter. Im Flachland droht am Sonntag Schneeregen. Noch gefährlicher wird es in den Nächten auf Montag und Dienstag. Dann kommt es verbreitet zu Bodenfrost. Einzig die dichten Wolken bremsen die nächtliche Abstrahlung und verhindern, dass die Luft weiter abkühlt.