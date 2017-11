Abstimmungspanne im Grossen Rat

Abstimmungspanne im Berner Rathaus: Bei der Steuergesetzrevision hat der Grosse Rat am Dienstag irrtümlich beschlossen, die Steuern für Ledige ohne Kinder zu senken. Die Freude für die Alleinstehenden war allerdings von kurzer Dauer, der Irrtum wurde korrigiert.

Zur Diskussion stand der Antrag einer Kommissionsminderheit, welche sich für eine Senkung der Einkommenssteuern bei natürlichen Personen stark machte. Nicht nur Firmen sollten von tieferen Steuern profitieren, hiess es zur Begründung.

Die Ratsmehrheit war eigentlich entschlossen, das Anliegen bachab zu schicken. Das zeigte sich in der Debatte. Doch in einer verwirrenden Doppelabstimmung kam etwas anderes heraus. Verheiratete und Alleinerziehende sollten demnach schlechter gestellt werden als Ledige ohne Kinder.

Via Rückkommensantrag konnte der Fehler korrigiert werden. Im zweiten Anlauf lehnte der Rat die Steuersenkung für alle natürlichen Personen ab. Wer genau für die Panne verantwortlich war, blieb zunächst unklar. Dass sich der Rat aber schon am zweiten Tag einer Monsterdebatte mit über 100 Abstimmungen in Widersprüche verheddert, ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. (tag/sda)