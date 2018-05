Abgewiesene Asylsuchende statt Jugendstraftäter

Nun also doch: Wie die kantonale Polizei- und Militärdirektion (POM) am Donnerstag mitteilt, soll in den Infrastrukturen des ehemaligen Jugendheims Prêles ein kantonales Rückkehrzentrum entstehen. Ab März 2019 sollen dort abgewiesene Asylsuchende untergebracht werden, welche die Schweiz verlassen müssen und nur noch Anrecht auf Nothilfe haben.

Nach der Schliessung des Jugendheims Prêles hat die POM verschiedene Varianten für eine Weiterverwendung der Gebäude, die im Besitz des Kantons sind, geprüft. Die Idee eines Ausschaffungsgefängnisses in den weitgehend leerstehenden Gebäuden wurde verworfen, weil eine kurzfristige Umsetzung nicht ohne erhebliche Investitionen möglich gewesen wäre. Und für die Weiterverwendung als Heim bestehe derzeit kein Bedarf.

Im Sinne einer Zwischennutzung wurde der Heimteil La Praye im Herbst 2017 für den Betrieb einer Kollektivunterkunft für 100 Asylsuchende vorbereitet. Aufgrund der in der Folge deutlich zurückgegangenen Asylgesuche wurde diese Unterkunft allerdings bisher nicht benötigt.

350 bis 450 Nothilfeplätze

Die bestehende Infrastruktur ermöglicht die Unterbringung sämtlicher Personen der Nothilfe in einer Liegenschaft und einen kostengünstigen Betrieb. Der Platzbedarf wird derzeit auf rund 350 bis 450 Nothilfeplätze geschätzt. Das Konzept des Kantons besteht darin, dass für die betroffenen Personen Anreize geschaffen werden, damit diese möglichst rasch und selbständig aus der Schweiz ausreisen.

Die POM hat im Februar 2018 die Behörden der betroffenen Gemeinden und der Region über die Pläne erstmals vorinformiert. In dieser Woche fand nun ein weiteres Informationstreffen mit den Behörden statt, um offene Fragen des zukünftigen Betriebs zu klären. Gemäss der Mitteilung werde die POM «alles daran setzen, den Betrieb des Zentrums für die umliegenden Gemeinden und die Region möglichst störungsfrei zu gestalten.» (mb/pd)