Ansprüche steigen

Einen neuen Weg geht die Domicil AG bei der Pflege von Demenzkranken. Fünf Betriebe sind komplett für solche Personen eingerichtet. «Wir bringen sie nicht in einer separaten Abteilung unter. Sie haben ein ganzes Haus mit Garten für sich», sagt Hornung. Das kommt auf den ersten Blick aber einer Abkehr von der vielfach propagierten Integration gleich. «Noch vor vier Jahren wäre ich auch dagegen gewesen. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass Menschen mit einer weit fortgeschrittenen Demenz eine eigene Umgebung benötigen, die auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist.»

Wenn es ihnen etwa nicht mehr darauf ankommt, ob sie im eigenen oder in einem fremden Zimmer sind, dann könnten die Erkrankten andere Senioren gegen sich aufbringen. «In unseren fünf Kompetenzzentren dürfen Menschen mit einer Demenz Demenzkranke sein. Da macht es auch nichts, wenn sie sich einmal nicht der Norm gemäss verhalten.»

Trotz der guten Stellung von Domicil blickt Hornung mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. «Wir sind als Gesellschaft noch nie vor einer derart grossen Herausforderung gestanden», sagt sie. Und meint damit die starke Zunahme an älteren Personen kombiniert mit den geburtenschwachen Jahrgängen. Deswegen engagiert sich Domicil auch stark in der Nachwuchsförderung.

Hinzu kommen immer höhere Ansprüche der Senioren und von deren Angehörigen. «Jetzt kommt langsam die 68er-Generation in die Alters- und Pflegeheime. Diese Leute sind sich gewohnt, ihre Wünsche auch durchzusetzen.»

Auch darauf hat Domicil bereits reagiert. In allen neuen Heimen, so auch in der Weiermatt, werden neben Pflegezimmern auch Mietwohnungen angeboten, in denen die Bewohner komplett selber bestimmen können, welche Dienstleistungen sie beziehen wollen. Hornung: «Wir nähern uns immer mehr einem A-la-carte-Angebot.»