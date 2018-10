700 Stellen an der Insel in Gefahr

Hunderttausend Franken hier, hunderttausend Franken da. Seit Anfang Jahr ist die Insel-Gruppe unter der neuen Führung von CEO Uwe E. Jocham auf Sparkurs. Zuerst stoppte der neue starke Mann an der Spitze des grössten Schweizer Spitals das bereits weit fortgeschrittene Projekt eines Medizinmuseums, dann strich er den meisten Universitätsmitarbeitern die Vergünstigung in den Personalrestaurants des Inselspitals, und schliesslich kündigte er an, auf den geplanten Neubau des Tiefenauspitals zu verzichten. All das mitunter aus Kostengründen. Doch das war erst der Vorgeschmack.

Wie dramatisch die finanzielle Situation der Insel-Gruppe tatsächlich ist, zeigen nun Recherchen dieser Zeitung. Mehrere verlässliche Quellen bestätigen, dass innerhalb der Direktion im Rahmen des Budgetprozesses 2019 über den Abbau von 600 bis 700 Vollzeitstellen diskutiert wird. Das entspricht rund acht Prozent der 8480 Vollzeitstellen per Ende 2017. Abgebaut werden sollen diese Jobs nicht bei der Verwaltung, sondern bei den Ärzten und Pflegemitarbeitern.

Erstmals negative Zahlen

Die Insel-Gruppe selbst will keine Stellung zu den Recherchen nehmen. Man sei nach internen Abklärungen zum Schluss gekommen, dass man die gestellten Fragen nicht beantworten könne. Und weiter: «Wir nehmen als Insel-Gruppe zu Gerüchten und Spekulationen keine Stellung.» Ein Dementi klingt anders. Offen bleibt nun aber, auf welchen Zeitpunkt hin die Stellen abgebaut werden sollen, wo genau der Abbau stattfinden wird und wie es überhaupt so weit hat kommen können.

Klar ist, dass die Finanzen der Insel-Gruppe seit Ende letzten Jahres einen regelrechten Absturz erlebt haben. Wies das Spitalunternehmen 2017 noch einen Gewinn von 21 Millionen Franken aus, verzeichnete es im ersten Halbjahr 2018 erstmals in seiner Geschichte ein Minus von 1,3 Millionen Franken.

Der Umsatz stieg zwar noch leicht an, doch dem stehen höhere Personalkosten aufgrund der Schaffung von über 200 neuen Stellen gegenüber. Das zeigt eine interne Präsentation von Uwe E. Jocham zur neuen Unternehmensstrategie. Per Videoschaltung wurde diese Ende August vom Insel-Campus in die Aussenstandorte übertragen, damit möglichst alle der 10750 Mitarbeitenden zeitgleich informiert wurden. Später wurde die Aufzeichnung auf Youtube veröffentlicht.

Düstere Aussichten

Geboten wurde damals auch ein Ausblick auf die künftige Finanzierung der anstehenden Investitionen. In den letzten Jahren konnten die Bauvorhaben stets aus eigenen Mitteln finanziert werden – pro Jahr kostete das rund 200 Millionen Franken. Wie Stefan Janz, Direktor Management Services, jedoch ausführte, wird es künftig unumgänglich sein, am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen. Denn die Investitionen sind enorm. Allein das Inselspital steckt im Rahmen des Masterplans bis 2025 rund 750 Millionen Franken in Neubauten auf seinem Campus. Hinzu kommen höhere Kosten für die Sanierung der maroden Frauenklinik.

«Man kann der Direktion zugutehalten, dass sie mit unpopulären Massnahmen sauberen Tisch machen will.»Heinz Locher

Gesundheitsökonom

Gemäss Businessplan würde die Gruppe in den nächsten Jahren bis zu 400 Millionen Franken Fremdkapital benötigen. Circa ab 2035 sollte dieses Geld dann wieder zurückbezahlt werden. Läuft das Geschäft hingegen weiter wie im ersten Halbjahr 2018, würden bis 2040 rund 1,4 Milliarden Franken Fremdkapital benötigt. Eine Rückzahlung läge in weiter Ferne.

Aus diesem Grund sei der Punkt gekommen, an welchem Schritte eingeleitet werden müssten, sagte Janz bei der Präsentation. Ein einseitiges Sparpaket sei aber nicht das Ziel. Vielmehr glaube man, dass ein weiteres Wachstum möglich sei. Das bedinge aber eine neue Vision und eine neue Angebotsstrategie. Wie die Diskussionen über den Stellenabbau nun aber zeigen, reicht diese Strategie kurzfristig offenbar doch nicht aus, um die Probleme zu bewältigen.

Grenzen des Spareffekts

Für den Berner Gesundheitsökonomen Heinz Locher käme ein Abbau von bis zu 700 Stellen nicht gänzlich überraschend. Einerseits würden sich alle Spitäler derzeit in einer schwierigen Situation befinden. «Es gibt eine Verschiebung in die ambulanten Strukturen, wo die Tarife bei weitem nicht kostendeckend sind», sagt er. Andererseits ist am Inselspital nach der Fusion mit der Spital Netz Bern der sogenannte Case-Mix-Index gesunken.

Das bedeutet, die Anzahl einfacher Fälle ist stärker gewachsen als die Anzahl komplexer Fälle. Für die Steuer- und Prämienzahler ist das teuer. Denn einfache Behandlungen kosten am Inselspital mehr als in einem Landspital. «Aber auch für die Einnahmen der Insel wäre es besser, wenn mehr komplexe Fälle generiert werden könnten», sagt Heinz Locher. Schliesslich spülen diese auch mehr Geld in die Kasse.

Quote«Ein allfälliger Personalabbau darf nicht zulasten der Patienten gehen.»Heinz Locher

Gesundheitsökonom

Es sei somit klar, dass das Unternehmen auf die neuen Gegebenheiten reagieren müsse. «Man kann der Direktion zugutehalten, dass sie mit unpopulären Massnahmen sauberen Tisch machen will.» Locher glaubt aber auch, dass Einsparungen durch Personalabbau gerade an Universitätsspitälern ihre Grenzen haben. «Das Inselspital muss eine hohe Leistungsbereitschaft garantieren. Aus allen Fachrichtungen muss rund um die Uhr ein Oberarzt vor Ort sein. Das führt zu hohen Kosten», sagt Locher. Und diese Kosten könnten schlicht nicht eliminiert werden.

Schutz der Patienten

Zudem ist für den Gesundheitsökonomen massgebend, wo der Rotstift konkret angesetzt wird. «Ein allfälliger Personalabbau darf nicht zulasten der Patienten gehen», sagt Locher. Sollten die Stellen tatsächlich bei den Ärzten und der Pflege abgebaut werden, könne das für die Qualität der Behandlung und die Sicherheit der Patienten problematisch werden. «Wenn schon sollten Bereiche wie Administration oder technischer Dienst überproportional betroffen sein.»

Um die Kosten zusätzlich und effektiv zu senken, würde Locher dafür plädieren, stationäre Strukturen aufgrund der zunehmenden Verschiebung in den ambulanten Sektor konsequent und schnellstmöglich abzubauen. «Ansonsten generieren diese nur zusätzlich Kosten.» Konkret würde das bedeuten, Betten zu reduzieren und allenfalls ganze Spitäler zu schliessen. (Berner Zeitung)