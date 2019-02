«Start-ups sind für das Erfolgsmodell Schweiz ein wichtiger Pfeiler», sagt Johann Schneider-Ammann. Für ihn seien diese zudem schon vor seiner Zeit als Bundesrat ein «Hobby» gewesen. Dazu sei er jedes Jahr ein paar Wochen nach Kalifornien gereist. Eine Erkenntnis der Reisen: Ein gutes Klima für Unternehmensgründungen und Unternehmenswachstum sei zentral. «Das muss aber auch hier in der Schweiz möglich sein», so der Alt-Bundesrat. «Die Jobs müssen hierbleiben.»

Rendite von 10–15 Prozent

Jetzt legen zwei Träger der Stiftung, die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS, einen eigenen Fonds auf, mit dem sie direkt oder durch Drittfonds in solche Unternehmen in der Wachstumsphase investieren können. Ende Januar haben sie dafür die Erlaubnis der Finanzmarktaufsicht Finma erhalten. Die Mobiliar ist die erste Investorin mit 100 Millionen Franken. Angepeilt wird jedoch die fünffache Summe. Die Mehrheit der Investitionen soll in Firmen getätigt werden, die ihren Hauptsitz oder «einen signifikanten Anteil ihrer Wertschöpfung in der Schweiz haben», so schreiben die Initianten. Der Fonds soll von der Beratungstätigkeit der Stiftung profitieren. Umgekehrt erhält die Stiftung einen Teil der Fondsgebühren. Der Fonds soll eine Rendite von 10–15 Prozent abwerfen und insbesondere institutionelle Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen ansprechen. Rund 20 Prozent der Fondsgelder sollen direkt in Unternehmen investiert werden, der Rest zur breiteren Streuung des Risikos über spezialisierte Drittfonds.

Mehr Kapital nötig

In der Schweiz sei letztes Jahr insgesamt rund eine Milliarde Franken in Jungunternehmen investiert worden, sagt Johann Schneider-Ammann. Nur rund ein Drittel dieses Geldes stammt aus der Schweiz. Das sei im Verhältnis zur Wirtschaftskraft etwa gleich viel wie in Deutschland. «In Israel sind die Investitionen fünfmal, in den USA sogar zehnmal so hoch», so Schneider-Ammann.

In der Schweiz gebe es eine Finanzierungslücke für innovative Wachstumsfirmen in der Phase nach der Gründung, nämlich zwischen Start-up und etabliertem Unternehmen, findet Lukas Gähwiler, Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland AG und Stiftungsrat der Swiss Entrepreneurs Foundation. Nach seinen Beobachtungen würden genau dann zahlreiche Jungunternehmen die Schweiz verlassen. «Diese Lücke schliessen wir mit dem neuen Fonds.»