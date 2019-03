Seit der Kanton das Jugendheim aufgegeben hat, hat er knapp 500'000 Franken für den Unterhalt der leeren Gebäude und des Geländes ausgegeben. Denn laut einer Auskunft der Polizei- und Militärdirektion belaufen sich die jährlichen Unterhaltskosten auf rund 190'000 Franken. Pro Tag steckt der Kanton also etwa 520 Franken an Steuergeldern in die ungenutzte Infrastruktur.

Verkauf wäre komplex

Stünde das ehemalige Jugendheim noch einmal gleich lange leer wie bisher, hätte der Kanton die Millionengrenze geknackt. Das ist wohl realistischer, als manchem Politiker lieb ist. Denn falls sich der Regierungsrat entschliessen sollte, das Areal samt Gebäuden zu verkaufen, würde dieser Prozess viel Zeit beanspruchen. Bevor der Markt sondiert werden könne, müsse eine Liegenschaftsbewertung durchgeführt werden, sagt BDP-Grossrat Francesco Rappa. Der Burgdorfer ist Geschäftsführer einer Immobiliendienstleisterin und kennt das Geschäft. «Gerade weil ein Verkauf dieser komplexen Liegenschaft nicht von heute auf morgen möglich ist, muss der Regierungsrat rasch handeln.»

Rappa gehört zu jenen Grossräten, die unmittelbar nach dem Nein zum Rückkehrzentrum in Vorstössen den Verkauf der Gebäude in Prêles forderten. Auch die SVP-Parlamentarier Fritz Wyss, Daniel Bichsel und Jürg Iseli verlangen in ihrer Motion eine Veräusserung.

Jedoch hat keiner der Motionäre eine konkrete Idee, welche potenziellen Käufer überhaupt infrage kommen. «Wir haben im Parlament oft gehört: ‹Das will doch niemand.› Man hat es aber noch gar nie probiert», sagt Wyss. Möglicherweise finde sich eine Stiftung oder eine Gemeinde, die die denkmalgeschützten Gebäude beispielsweise in ein Ferienheim umfunktionieren wolle.