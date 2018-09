50 Meldungen wegen Sturmtief Fabienne

Insgesamt 50 Meldungen in Bezug auf das Sturmtief Fabienne, das am Sonntagabend und in der Nacht über die Schweiz hinweggezogen ist, sind bis Montagmorgen um 6 Uhr bei der Kantonspolizei Bern eingegangen. Meistens habe es sich um Fälle gehandelt, in denen Bäume oder Äste auf die Strasse gefegt worden waren:

Von Sonntagmittag bis Montag (06.00 Uhr) gingen bei der Einsatzzentrale über 50 Anrufe wegen Sturmtief #Fabienne ein; insbesondere aus dem Berner Jura und dem Seeland. Meist handelte es sich um Einsätze zu Bäumen oder Ästen auf der Strasse. Ein Merci an die Feuerwehren! — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 24. September 2018

Dass die Region um den Bielersee am stärksten betroffen war, bestätigt auch der Wetterdienst Meteonews, nach deren Einschätzung der Joran am Jurasüdfuss für die stärksten Böen sorgte. So blies der Sturm mit 132 Kilometern pro Stunde auf dem Chasseral, dem landesweit höchsten Wert – gemeinsam mit der Bergstation auf dem Säntis/AR. Im Flachland wurde der höchste Wert mit 103 km/h auf dem Bantiger gemessen, in Interlaken waren es noch 90 km/h. (mb/pd)