361 weniger Arbeitslose im Kanton Bern

Die Volkswirtschaftsdirektion erklärt sich den Rückgang der Arbeitslosigkeit vor allem mit saisonalen Effekten: Die Nachfrage nach Arbeitskräften stieg im Gast- und im Baugewerbe.

Die Arbeitslosenquote ging im Juni von 1,7 auf 1,6 Prozent zurück.

Die Arbeitslosigkeit ging in sieben von zehn Verwaltungskreisen zurück – am stärksten im touristisch geprägten Berner Oberland. Die Spannweite der Arbeitslosenquote reicht von 0,6 Prozent in Obersimmental-Saanen bis 2,7 Prozent im Verwaltungskreis Biel-Bienne. Vorwiegend aus der Industrie trafen elf Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 70 Beschäftigte.