3400 Berner Bauernbetriebe brauchen weniger Pflanzenschutzmittel

Das Berner Pflanzenschutzprojekt ist auf Kurs. Zu diesem Schluss kommt die kantonale Volkswirtschaftsdirektion nach dem dritten Projektjahr. Inzwischen machen 3412 Bauernbetriebe mit, 212 mehr als im Vorjahr.

Mit einer Reihe von Massnahmen reduzieren sie die negativen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln oder setzen gar keine mehr ein. Damit soll die Belastung in den Gewässern verringert werden. Neu informieren die Bauern mit Tafeln am Feldrand über ihre Bemühungen, wie der Kanton Bern am Dienstag mitteilte.