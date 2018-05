30 Unwettermeldungen im Kanton Bern

Am Mittwoch gegen 17 Uhr goss es in der Stadt Bern wie aus Kübeln. So schnell und heftig wie das Gewitter aufzog, verebbte es auch wieder. So ging bei der Kantonspolizei Bern aus der Stadt auch nur eine Schadensmeldung wegen Wasser in einer Wohnung ein.

Ärger traf das Gewitter die Region Emmental/Oberaargau. Die meisten der 30 Meldungen, die zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens Kantonspolizei eingingen, kamen aus dieser Ecke des Kantons. Nach Angaben von Mediensprecherin Letizia Paladino waren es vor allem überflutete Keller und Strassenabschnitte.

Waren Sie auch vom Gewitter betroffen? Schicken Sie uns Ihre Bilder/Videos an online@bernerzeitung.ch (sih)