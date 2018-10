«2000 Franken Miete sind die Schallgrenze, mehr zahlt niemand»

Das Flüsslein Schüss entlang windet sich eine mächtige Schlange mit weissen Schuppen. Bald bezieht die Uhrenmarke Swatch ihren neuen Hauptsitz im aufregenden Bau des japanischen Stararchitekten Shigeru Ban. Die Swatch Group verwandelt das Industriegelände rund um die Omega-Fabrik mitten in der Stadt Biel gerade in eine spektakuläre Insel der Moderne.

Hergeführt hat uns der Stadtwanderer und Architekturkritiker Benedikt Loderer (73), der seit 2010 in Biel im Unruhestand lebt. «Hier sieht man, wie sich Biel mit seiner Stadtentwicklung am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht», sagt er.

Loderer lädt ein zu einer kleinen Tour rund um die Swatch-Kraftzone, die auch auf die nahe Umgebung ausstrahlt. Gleich neben der Schlange haben Biels Stadtbehörden auf der Schüssinsel zwischen den beiden Flussarmen einen Park anlegen lassen. Der Wasserlauf ist renaturiert und zugänglich für ein Fussbad.

Über den Kiesweg flitzt ein übermotivierter Velofahrer, dem Loderer ausweichen muss. Er weist hinüber zum anderen Schüssufer, wo die Pensionskasse Previs den «Jardin du paradis» für Mittelstandskunden erbaut hat. «Zu vermieten / à louer» locken die Tafeln bilingue vor der Wohnsiedlung.

Als ob die Zeit stillsteht

Aber Loderer muss nur eine Strasse überqueren, und schon fallen wir zurück in das Biel der 1950er-Jahre mit seinen heruntergekommenen Wohnblocks. Seit die Uhrenkrise die Stadt vor 1980 hart traf, scheint in Biel vielerorts die Zeit stillzustehen. «Für Investoren ist Biel immer noch eine Sahelzone. Es gibt hier einen grossen Bestand an schlechten Häusern», sagt der scharfzüngige Stadtwanderer.

Unsere Tour endet im altehrwürdigen Fussballstadion Gurzelen. Die Sportanlage mit ihrer hölzernen Sitztribüne ist ausser Dienst und wird während einer Zwischennutzung von Alternativen und Künstlern bespielt. Das einstige Spielfeld ist in Gemüsegärten und ein Maisfeld unterteilt. Auf Sitzbänken rühmen eingefleischte Bieler bei einem Bier den Bröckelcharme der Anlage. Loderer hört lächelnd zu.

Wo Hotspots aufpoppen

Die zweitgrösste Stadt im Kanton Bern bewegt sich. In den Kleinbürger- und Industriequartieren poppen derzeit mehrere Hotspots auf. In Biels wildem Osten boomt das Bözingenfeld, die grösste Industriezone des Kantons mit den neuen Eishockey- und Fussballstadien.

Der Esplanade-Platz beim Kongresshaus mausert sich zu einer neuen Stadtmitte, eine kühne Überbauung mit Wohnungen für gehobene Ansprüche ist dort bezugsbereit. Gleich hinter dem Bahnhof ist ein Zukunftsviertel mit dem neuen Fachhochschulcampus und dem Swiss Innovation Park im Bau. Und nächstes Jahr folgt die Abstimmung über den neuen Stadtteil Agglolac am Wasser auf dem früheren Expogelände.

Biel lebt nicht zuletzt deshalb auf, weil der Durchgangs- und Berufsverkehr nicht mehr mühsam mitten durch die Stadt kriechen muss. Vor einem Jahr, am 27. Oktober 2017, wurde der Ostast von Biels Autobahnumfahrung eröffnet. Innerstädtische Achsen wie die früher lärmige Madretschstrasse wurden durch flankierende Verkehrsmassnahmen entlastet.

«In der Uhrenstadt Biel weiss man: Die nächste Krise kommt bestimmt. Eine solche Unsicherheit mögen Gutbetuchte nicht.» Benedikt Loderer, Stadtwanderer

In der Kantonshauptstadt Bern hat man gesehen, was eine Umfahrung und die Verkehrsberuhigung auslösen können: Mit ihnen beginnt die Aufwertung und Verschönerung von Wohnquartieren. Die Länggasse oder die Lorraine sind lebendiger geworden, aber auch teurer. Weil untere Einkommensklassen wegziehen, geht der soziale Mix verloren.

Angst vor Gentrifizierung

Für diesen Umwandlungsprozess kursiert das negativ besetzte Schlagwort Gentrifizierung. Sie hat Biel vorerst nur als Befürchtung erreicht. Dass die Industriestadt demnächst ganze Wohnquartiere aufhübscht und ihr schlechtes Image als Magnet für Sozialhilfeempfänger bald ablegt, glaubt Benedikt Loderer nicht.

«Biel ist eine arme Stadt.» Diese sei abhängig von der volatilen Uhrenindustrie, und deshalb wisse man hier: Die nächste Krise kommt bestimmt. «Eine solche Unsicherheit mögen Gutbetuchte nicht», sagt Loderer.

Er erklärt nun die soziale Topografie der Stadt: «In Biel gibt es drei Gunstlagen zum Wohnen: mit Seeanstoss, mit Seeblick oder mit Alpenblick – oder am liebsten mit allen drei.» Deshalb wohnen wohlhabende Leute am besonnten Juraabhang und kaum in Biels flachen Wohnvierteln.

Auch nicht in der Altstadt, wo Loderer in einem verwinkelten Haus lebt. «2000 Franken Monatsmiete sind in Biel die Schallgrenze, man findet kaum jemanden, der mehr zahlt», weiss er. Viele können sich in Biel nicht mehr leisten. Und andere freuen sich, wenn sie es nicht müssen.

Erich Fehrs Balanceakt

Im Büro des Bieler Stadtpräsidenten am Eingang der Altstadt herrscht Aufbruchstimmung. Erich Fehr (SP) lässt sich nicht beirren vom Image der Sozialhilfe-City. «In den 1980er-Jahren stand in Biel kein Baukran, aber seit den letzten 15 Jahren wird wieder gebaut», erklärt er gut gelaunt.

Die positiven Wachstumsziffern kann er auswendig: Bis Ende der 1990er-Jahre sackte Biels Einwohnerzahl in der Krise von einst 65000 auf 48500 ab, heute sind es wieder 56000. Die Sozialhilfequote stieg von 2009 bis 2013 stark an, seither ist sie immerhin stabil – aber immer noch hoch.

Und die Zahl der Bewohner mit einem steuerbaren Einkommen über 100000 Franken hat sich seit 2000 verdoppelt. Vor allem die letzte Ziffer macht Fehr Freude – und er hofft, dass sie sich durch die Auslagerung von 600 Jobs der Grossbank UBS von Zürich nach Biel noch erhöht.

«Fehrs zentrales Bemühen ist es, mit der Stadtentwicklung gute Steuerzahler anzuziehen», sagt Benedikt Loderer. Er spricht aus, was linke Kritiker Fehr vorwerfen. Und was Fehr selber nicht allzu laut sagen darf. Er muss die Balance schaffen, bessere Steuerzahler anzulocken, ohne die weniger Finanzkräftigen abzuschrecken. Den Stadtpräsidenten und den Stadtwanderer verbindet vielleicht, dass sie beide von einem Bieler Aufbruch ohne Opfer träumen.

«Der Anteil der rotgrünen Wohlfühloase ist in Biel kleiner als in Bern.»Erich Fehr (SP), Bieler Stadtpräsident

Fehr teilt die Stadtberner Überzeugung, dass die Verbesserung der städtischen Wohn- und Lebensqualität mit der Reduktion des Autoverkehrs beginnt. Auf einer Bücherbeige in Fehrs Büro liegt das Buch «Städte für Menschen» des dänischen Verkehrsplaners Jan Gehl. Für Fehrs Stadtberner Parteikollegin Ursula Wyss ist es eine Art Bibel, die sie zur Förderung des Veloverkehrs und zur Belebung des öffentlichen Raums inspiriert.

Biel ist autophiler als Bern

«Wir sind hier in Biel 10 Prozentpunkte weniger links als Bern, der Anteil der rot-grünen Wohlfühloase ist entsprechend kleiner», relativiert Fehr mit einem Lächeln. Es gebe in Biel zwar auch einen Veloverleih, aber noch weniger eigene Fahrstreifen für Velos und den öffentlichen Verkehr. «Biel ist als Industriestadt und früherer Standort der Autofabrik General Motors etwas autophiler als Bern», sagt Fehr.

In den nahen Altstadtgassen und in den verkehrsberuhigten Wohnvierteln ist laut Fehr eine allgemeine Verteuerung und die soziale Entmischung noch kein Thema. «Bis wir Verhältnisse wie im Stadtberner Länggassquartier haben, ist es noch ein weiter Weg», sagt er.

Sollte die Gentrifizierung aber doch in Biel ankommen, wird man sie in der Uhrenstadt besser lenken können. Denn in der traditionell linken Stadt haben die Stadtväter schon in den 1930er-Jahren im grossen Stil Land gekauft und können so als Bodenbesitzer die Stadtentwicklung steuern. 25 Prozent des Stadtbodens gehören in Biel der Stadt. In Bern sind es bloss 20 Prozent. Hinzu kommt: 16 Prozent des Bieler Wohnungsbestandes sind in den Händen von Wohnbaugenossenschaften, in Bern sind es 10 Prozent.

Biel wolle den Anteil der Genossenschaftswohnungen gar auf 20 Prozent steigern, sagt Fehr. Das ist gut für die Einwohner, die auf tiefe Wohnkosten angewiesen sind – aber weniger gut für Biels Stadtkasse, die vom Zuzug gehobener Steuerzahler profitieren würde. Auf dem Gelände des alten Gurzelen-Stadions, wo eine Genossenschaftssiedlung geplant ist, soll deshalb auch ein Baufeld für edleren Wohnungsbau reserviert werden.

Allzu viele Leerwohnungen

«In Biel entstehen wieder mehr Wohnungen als in den 1990er-Jahren», sagt Ulrich Roth, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Rothimmo AG, Biels grösstem Immobilien- und Architekturunternehmen. An der nun verkehrsberuhigten Madretschstrasse hat Roths Firma bei Bewertungen von Grundstücken eine Wertvermehrung errechnet. Am Esplanade-Platz beim Kongresshaus hat sie eine Grossüberbauung mit 350 Wohnungen errichtet – «im für Bieler erschwinglichen Preissegment», sagt Roth. Er bestätigt die Bieler Miet-Schallgrenze von 2000 Franken Monatsmiete.

Bester Beleg ist, dass in der Esplanade-Siedlung erst 21 von 47 Eigentumswohnungen verkauft und bloss 10 von 86 Wohnungen vermietet sind. Das Lokalblatt «Biel-Bienne» hat die Zahlen recherchiert. Die Wohnungsmieten in der Esplanade-Siedlung liegen über 3000 Franken. Für die Bieler sind das schon Zürcher Preise.

Der Absatz von teuren Wohnungen sei in Biel derzeit schwierig, bestätigt Ulrich Roth. «Weil es für die Pensionskassen günstiger ist, Wohnungen zu bauen als Negativzinsen zu zahlen, werden derzeit in der ganzen Schweiz Leerwohnungen auf Halde gebaut», erklärt er.

70'000 dürften es Ende Jahr in der ganzen Schweiz sein, mehrere Hundert allein Biel. Der Leerwohnungsbestand liege in der Stadt noch über dem nationalen Schnitt von 2,5 Prozent, sagt Roth. Damit aber die Gentrifizierung in Gang kommt, braucht es eine hohe Nachfrage bei einem knappen Immobilienangebot. Beides fehlt in Biel.

Partei der Autobahnkritiker

Biel ist von der Gentrifizierung auch verschont, weil viele Bieler diese präventiv bekämpfen. Über 2000 Personen sind bis jetzt dem Komitee beigetreten, das sich gegen den geplanten Westast der Autobahnumfahrung zur Wehr setzt. Es ist zu einer politischen Kraft geworden, die locker Demonstrationen aufbietet. Fast die Hälfte der Bieler Stadtparlamentarier – unter ihnen für die Grünen Benedikt Loderer – gehört dem Komitee an.

Den meist rot-grünen Gegnern geht es nicht nur um das Autobahnstück, das eine Schneise in den Stadtteil zwischen Bahnhof und See schlagen und viele Abrisse erfordern würde. Sie wehren sich auch gegen die in ihren Augen überdimensionierte Begleitplanung für das bahnhofnahe Zukunftsquartier.

Auf Stadtwanderungen führt das Protestkomitee vor Augen, wo die Autobahn verlaufen soll. Die Rundgänge gehen durch verwunschene Hinterhöfe verlotterter Häuser, wo lokale Initiativen blühen. Das Komitee verteidigt Biels kleinräumigen Charme und stört sich an einer geldgetriebenen, behördlich verordneten Stadtentwicklung von oben. Stadtpräsident Fehr wird auf Widerstand stossen, wenn er Biel allzu forsch aufbrezeln will.

