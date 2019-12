20 Sturmmeldungen aus dem ganzen Kanton Bern

So gingen bei der Kantonspolizei Bern am Samstagmorgen zwischen 5.30 und 10 Uhr 20 Meldungen wegen Sturmschäden ein. Dabei handelte es sich vor allem um umgestürzte Bäume und Gegenständen auf Fahrbahnen, so Polizeisprecher Dominik Jäggi. Die Meldungen seien aus dem ganzen Kanton Bern gekommen, jedoch vor allem aus dem Flachland.

Sturmtief #Veiko: Seit heute Morgen 05.30 bis 10.00 Uhr gingen auf unseren Einsatzzentralen rund 20 Unwettermeldungen aus dem ganzen Kanton ein. Meist wegen umgestürzten Bäumen oder weggewehten Gegenständen. Es stehen v.a. die lokalen Feuerwehren im Einsatz. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) December 14, 2019

Der Rekordwert in der ganzen Schweiz wurde am frühen Samstagmorgen auf dem Jungfraujoch mit 146 km/h pro Stunde gemessen wurde. In den Bergen tobt am Samstagmorgen sogar ein Orkan.

