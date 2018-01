16 Kandidierende für den Regierungsrat

7 Sitze in der Berner Regierung sind am 25. März zu besetzen, 16 Personen wollen sie. Am Montag ist die Anmeldefrist abgelaufen. 4 Frauen und 12 Männer bewerben sich für den Regierungsrat. Darunter die Bisherigen Christoph Ammann (SP), Beatrice Simon (BDP), Christoph Neuhaus und Pierre Alain Schnegg (beide SVP).

Die von den Parteien nominierten Personen als Nachfolger für die abtretenden Regierungsräte sind Evi Allemann (SP), Christine Häsler (Grüne), Phil­ippe Müller (FDP), Hans Kipfer (EVP) und Michael Köpfli (GLP). Christophe Gagnebin (SP) greift den Jura-Sitz von Pierre Alain Schnegg an, Maurane Riesen ist die Kandidatin des autonomistischen PSA, der Gagnebin nicht unterstützt.

Zudem gibt es fünf zum Teil ­altbekannte, aber chancenlose Sprengkandidaten: Der Bieler Bruno Moser und der Stadtberner Stefan Theiler treten wiederum zur Wahl an. Von den Piraten kandidieren Jorgo Ananiadis aus Ostermundigen und Alfred Blaser aus Lützelflüh, von der Pnos Yannic Nuoffer aus Belp. (Berner Zeitung)