10. Schuljahr: Kommission will Gemeinden schonen

Wer nach der 9. Klasse keine Lehrstelle hat, macht erst einmal das «Zehnte». So kennen die meisten das berufsvorbereitende Schuljahr. Aber auch darüber hinaus wird das Angebot wichtiger. Etwa bei der Integration von Migrantinnen und Migranten in den Schweizer Arbeitsmarkt. Im Kanton Bern ist jüngst eine Debatte um das «Zehnte» entbrannt. Konkret geht es um die Frage: Wer bezahlt wie viel?

Hintergrund ist das millionenschwere Sparpaket, das sich der Kanton Bern auferlegt hat. Davon ist auch das «Zehnte» betroffen. 10 Millionen sollen eingespart werden. Bei den Lohnkosten für die Lehrkräfte. Das Geld für die Löhne stammte bislang vollständig aus der Kantonskasse. Eine Mehrheit des Grossen Rates will dies ändern. Vor rund einem Jahr beschloss das Parlament, dass der Kanton in Zukunft nur noch 70 Prozent der Lohnkosten übernimmt. Den Rest sollen die Gemeinden aufbringen.

Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) präsentierte im September eine entsprechende Gesetzesänderung. Der Plan ist umstritten – nicht nur in Kreisen, die für einen starken Sozialstaat einstehen und das Sparpaket verteufeln. Selbst die bürgerlich dominierte Finanzkommission (Fiko) des Grossen Rates stellt sich quer. Gestern sprach sich die Kommission gegen die Beteiligung der Gemeinden aus. Sie schlägt dem Parlament vor, das Sparvorhaben abzulehnen.

«Doppelt bezahlen»

Warum? Um das zu verstehen, beginnt man am besten bei Daniel Bichsel. Der SVP-Grossrat ist Fiko-Präsident, Gemeindepräsident von Zollikofen und Präsident des Verbandes Bernischer Gemeinden. Er war der Mann, der das Kommissions-Nein mit seinem Stichentscheid besiegelte. Bichsel erklärt auf Nachfrage: «Die Vorlage ist keine Sparmassnahme, sondern eine reine Kostenverschiebung.» Sie setze die bewährte Aufgaben- und Kostenteilung zwischen Kanton und Gemeinden fahrlässig aufs Spiel.

Rückendeckung erhält er von Kommissionskollege Daniel Wyrsch (SP). Der ehemalige Gemeindepräsident von Jegenstorf hält die Idee für «schlicht unfair». Wyrsch wie Bichsel verweisen auf das Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (Filag). Der Kanton ist seit 2002 für die Löhne der Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II, zu der auch die Brückenangebote gehören, zuständig. Seit Einführung des Filag übertragen ihm die Gemeinden im Gegenzug zusätzliche Steuergelder. «Wenn nun die Gemeinden in die Pflicht genommen werden, bezahlen sie doppelt», sagt Bichsel.

Entscheid im November

Anders sieht es Béatrice Stucki (SP, Bern). «Es ist unschön, wird das Filag geritzt», sagt zwar auch sie. In diesem Fall könne man aber eine Ausnahme machen. Denn: «Für einmal betrifft der Spareffekt nicht die Menschen, welche auf das Angebot angewiesen sind», so Stucki. Dies im Gegensatz zu all den übrigen Sparmassnahmen etwa bei der Sozialhilfe oder bei der Integration.

Wer bezahlt wie viel für das «Zehnte»? Der Grosse Rat wird in der Novembersession seine Antwort liefern. (Berner Zeitung)