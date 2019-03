Der Entscheid

Das Verdikt war mit 100 zu 46 Stimmen gegen eine Kostenüberwälzung letztlich relativ deutlich. Ob es bei diesem Polithickhack doch noch Verlierer gibt, wird sich in der Herbstsession weisen. Dann kommt Martis Vorlage in den Rat. «Wir hoffen, dass sie dann leihhalten werden», sagte Marti und blickte dabei in die SVP-Reihen.

«Wir können die Forderung einer Kompensation nicht ausschliessen.»Christine Häsler, Regierungsrätin Grüne

So klar dürfte die Sache aber nicht sein. Einerseits machte die FDP klar, dass sie an der Sparübung festhalten will. «Die 10 Millionen sind zu kompensieren», sagte Hans-Rudolf Saxer. Wenn nicht in der ERZ, dann in einer anderen Direktion. Anderseits befürchtet auch Regierungsrätin Christine Häsler, dass das Sparpaket mit dieser Finanzmotion nicht vom Tisch ist. «Wir können die Forderung einer Kompensation nicht ausschliessen.» Heisst also: Fortsetzung folgt.