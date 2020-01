Lichtfestival Murten knackt den Besucherrekord

Auch bei der fünften Ausgabe kamen die meisten Besucherinnen und Besucher an den zwei Samstagen. 16'000 Personen waren es am 18. Januar und nochmal 14'000 Personen am vergangenen Samstag. «An den Samstagen erreichen wir fast die Sättigungsgrenze», sagte Stephane Moret, Geschäftsführer von Murten Tourismus. Wie im Vorjahr seien etwas mehr als 8000 Wunschlaternen dem See übergeben worden.

Leichte Verbrennung

Einen Zwischenfall gab es am Sonntag vor einer Woche bei der Französischen Kirche während der Feuershow der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Murten. Eines der Kinder, das an der Arteplage «Sound of Fire» mitwirkte, habe sich wegen einer Unaufmerksamkeit verbrannt.

«Der Gürtel eines Jungen hat Feuer gefangen», so der Jugendarbeiter Martin Bula. «Helfer griffen sofort zu einer Feuerlöschdecke, und der Junge kam für eine Kontrolle ins Spital.» Das sei das Standardprozedere der Kinder- und Jugendarbeit, wenn sich ein Kind verletzt. Der Junge habe Verbrennungen ersten Grades an den Oberschenkeln erlitten.