Drei Petitionen aus drei Ortsteilen

Anfang 2016 schlossen sich vier Gemeinden Murten an: Jeuss, Salvenach, Lurtigen und Courlevon. Damit ging ein neues Abwasserentsorgungsreglement einher, welches der Murtner Generalrat im Oktober 2018 nahezu diskussionslos genehmigte.

Doch nun wird Widerstand in drei Ortsteilen laut: 230 Jeusser haben eine Petition unterschrieben, welche die Grundgebühr für Abwasser als zu hoch und ungerecht kritisiert.

Das Abwasser- wie auch das Trinkwasserreglement benachteilige die Ortsteile, im Speziellen die ehemalige Gemeinde Jeuss, heisst es in der Petition. Beim Abwasser sei die Grundgebühr in Jeuss im Schnitt doppelt so hoch wie in Murten.

Die Petition aus Jeuss gelangte Anfang Mai an den Gemeinderat Murten. Darauf folgten eine weitere Petition aus Salvenach mit 232 Unterschriften und eine aus Courlevon mit 100 Unterschriften. Die Forderung: gerechtere und tiefere Abwasserentsorgungsgebühren.