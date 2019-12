Der letzte Kegel ist gefallen

In Flamatt ist es dunkel geworden. Helligkeit spenden an diesem Montagabend an der Bernstrasse 60 noch die Lichter im Innern des grossen Restaurants Herrenmatt. Durch die weissen Vorhänge der Fenster sind die dunkelbraunen Tische zu erkennen. Doch wo am vergangenen Abend noch Gäste mit ihren Biergläsern sassen, stehen bereits stapelweise Teller und Kochgeräte. Und die Tür des Haupteingangs – sie ist geschlossen. Für immer.