Auto überschlug sich auf der A12

Auf der A12 in Düdingen ereignete sich am Dienstagnachmittag einen Selbstunfall. Dabei zog sich der 41-jährige Lenker schwere Verletzungen zu. Der 55-jährige Beifahrer wurde nur leicht verletzt. Beide wurden mit der Ambulanz in ein Spital gebracht, teilte die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung mit.