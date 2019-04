Wieder keine zweisprachige Klasse

Es hätte ein Vorzeigeprojekt werden sollen: Die Orientierungsschule Murten (OSRM) will einen zweisprachigen Ausbildungsgang anbieten. Damit wäre sie die erste im ganzen Kanton Freiburg. Letztes Jahr scheiterte das Vorhaben jedoch an zu wenig Anmeldungen, nur 12 Interessierte meldeten sich für die Klasse an. Deshalb verschob man den Projektbeginn auf 2019.