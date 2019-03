Unter einem Dach Zeit und Geld sparen

Nach einer dreijährigen Bauzeit des 120 Millionen Franken teuren Komplexes (siehe Kasten) erfolgt der Umzug in diesem Halbjahr in Etappen. Im Dezember 2018 begann das Einrichten des Materiallagers für den Zugbetrieb.

Der Unterhalt der Züge konnte am 25. Februar in Givisiez den Betrieb aufnehmen. Ab Ende nächster Woche zieht die TPF-Verwaltung von Freiburg nach Givisiez um. Der Unterhalt und Reparaturen der TPF-Busse erfolgen ab 14. April am neuen Standort, jener der Regionalbusse ab 2. Juni. Die BLS, die ihren Unterhalt ebenfalls in Givisiez durchführt, beginnt damit im September. Am 20. September planen die TPF eine Einweihungsfeier.

Überall Optimierungen

Laut Ducrot ist das TPF-Projekt in Givisiez schweizweit einmalig. Nicht nur, weil es als Unterhaltszentrum für den Bahn- und Busbetrieb gleichzeitig dient, sondern auch, weil es von Anfang an ganz auf Optimierung ausgerichtet war. «Jeder einzelne Arbeitsprozess wurde unter die Lupe genommen und auf mögliche Optimierungen geprüft», so Vincent Ducrot. «Dazu wurden die Mitarbeiter in die Planung einbezogen. Sie konnten sich mit Vorschlägen einbringen.» Das Resultat davon ist laut dem Direktor folgendes: «Kein Mitarbeiter möchte in Zukunft noch am alten Platz arbeiten.»

Dank Erdwärme ist der TPF-Sitz energietechnisch autonom, und das verbrauchte Wasser wird in einer eigenen ARA zu 90 Prozent rezykliert. Verbesserte Betriebsabläufe führen dazu, dass trotz Amortisation und Zinsen für die Investitionen der TPF-Betrieb nicht teurer wird, als er bisher war. «Es war eine Bedingung unserer Auftraggeber, insbesondere des Bundes», so Ducrot.

Der TPF-Direktor präsentierte auf dem Rundgang zahlreiche Beispiele. So wird beim Anrollen eines Busses automatisch gemessen, ob der Luftdruck und das Profil der Reifen noch genügen. Weiter haben die TPF nun eine neue Pneuhalle, in der2000 Räder gelagert sind. Die Montage an einem Bus dauert in Zukunft noch fünf statt wie ­bisher zwanzig Minuten. Auch beim Waschgang der Busse wird Zeit gespart. Die Innenreinigung dauert viereinhalb Minuten, die Aussenreinigung zweieinhalb.