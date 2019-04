Rotlichtsünder kommt mit einem blauen Auge davon

Es ist der letzte Ferienabend in Bukarest. Nach einem Essen geht es im September 2018 zurück ins Hotel, mit dem Mietwagen. In einem Kreisel wird der Mann aus dem Kanton Freiburg von einem Polizeiauto mit Blaulicht verfolgt. Er hält am Strassenrand an und wartet auf den Polizisten. Er soll ein Rotlicht missachtet haben, sagt ihm der Ordnungshüter. Er konfisziert die Identitätskarte, weil der Mann den Führerschein im Hotel vergessen hat, und verlangt sofort ein Bussgeld von 1000 Euro. Später im Hotel tönt es anders: Die Busse beträgt noch 70 Euro, die ID erhält der Lenker zurück. Der Führerausweis hingegen wird konfisziert.