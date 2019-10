Mit Tempo 30 soll der Verkehr flüssiger laufen

Zu den Stosszeiten am Morgen und am Abend kommt es in Flamatt dementsprechend zu Staus und Wartezeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass viermal pro Stunde die Bahnschranke der Sensetal-Bahnlinie den Verkehr stoppt.

Es kommt an dieser Stelle rasch zu 400 Meter langen Rückstaus. Im schlimmsten Fall zieht sich dieser durch die ganze Hauptstrasse bis zur Autobahnausfahrt. Dort wird der Pannenstreifen zum Staustreifen.

Mittelstreifen als Puffer

Derzeit läuft ein Projekt, das zum Ziel hat, den Verkehrsfluss zumindest zu verbessern. Das Zauberwort heisst Valtraloc, eine Abkürzung für «Valorisation des traversées de localités», zu Deutsch «beruhigte Ortsdurchfahrten».

Der Generalrat der Gemeinde Wünnewil-Flamatt hat im Juni 2012 einen Kredit von 90'000 Franken gesprochen, um Massnahmen für eine Umsetzung von Valtraloc zu planen. Sieben Jahre später ist das Projekt ein Stück weiter.

«Ohne Mass­nahmen kommt es zum Kollaps.»Erwin Grossrieder Gemeinderat Flamatt

Weil die Durchfahrt durch Flamatt eine Kantonsstrasse ist, liegt die Verantwortung für die Valtraloc-Planung beim Kanton Freiburg. «Die Gemeinde ist in die Planung einbezogen, damit wir gewisse Wünsche und Siedlungsbedürfnisse einbringen können», sagt Gemeinderat Erwin Grossrieder.

Das Vorprojekt sieht vor, dass auf einer Strecke von 1300 Metern – vom Chrummatt-Tunnel bis zur Autobahneinfahrt – verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Die heutige Fahrbahn wird neu aufgeteilt: Drei Meter breite Fahrbahnen links und rechts sollen durch einen zwei Meter breiten Mittelstreifen ergänzt werden.

«Dieser Mittelstreifen dient als Puffer», erklärt Serge Marty, Leiter des Bauamtes Wünnewil-Flamatt. «Es ist ein Mehrzweckstreifen, der dazu beiträgt, dass Autos beim Einspuren in Seitenstrassen oderbei der Ausfahrt auf die Hauptstrasse den Verkehr nicht be­hindern.»

Der Gemeinde sei es wichtig, dass mit dem vorhandenen Strassenprofil geplant werde. Eine Strassenverbreiterung wäre mit mehr Landbedarf einhergegangen, was ein Hindernis bei der Umsetzung gewesen wäre. Damit der Verkehr weniger Lärm verursacht, wird ausserdem ein Flüsterbelag eingebaut.