Bewertung verbessern

Dieser Test sei «ziemlich erfolgreich» verlaufen, sagt Berney. «Die grossen Abfalleimer werden viel genutzt. Es liegt weniger Abfall im Zug herum.» Vonseiten der Passagiere habe es «keine grosse Kritik» gegeben. «Die Zugreisenden haben bemerkt, dass die Abfalleimer bei den Türen Platz für grösseren Abfall bieten.»

Mit der Entfernung der kleinen Abfallkübel wollen die TPF ihre Bewertung im Qualitätsmesssystem des regionalen Personenverkehrs verbessern. «Bei allen Kriterien erzielen wir gute Noten», sagt Berney. In den Bereichen Sauberkeit und Ordnung gebe es aber noch Raum für Verbesserungen. Bezüglich Ordnung will das Transportunternehmen in den Zügen stärker auf die neuen grösseren Abfalleimer hinweisen. Um die Sauberkeit zu verbessern, fährt in den Zügen gelegentlich Reinigungspersonal mit, sammelt Abfall ein und putzt die kleinen Tische sowie die Handgriffe. Dank des Verzichts auf die kleinen Abfallkübel könne ein Zug schneller gereinigt werden, denn das Leeren der zahlreichen kleinen Kübel sei zeitaufwendig, so Berney.

Allerdings werden die kleinen Abfallkübel nicht sofort aus allen Zügen der TPF verschwinden, sondern nach und nach. Das Unternehmen werde sich aus zwei Gründen bis 2020 Zeit lassen, sagt Berney: Zum einen ­seien die TPF bereits sehr beschäftigt mit der Inbetriebnahme ihres neuen Unterhalts- und Verwaltungszen­trums in Givisiez, zum anderen hätten viele Kunden 2015 die Entfernung der Abfallkübel in den Bussen als zu schnell empfunden.

SBB mit positivem Fazit

Neue Züge, die die TPF in Zukunft bestellen, werden ohne Abfallkübel bei den Sitzen geliefert, sagt Berney. Damit folgt das Transportunternehmen dem Beispiel der SBB. Diese setzen im S-Bahn-Netz in der Region Zürich seit 2011 Zugkompositionen ein, die ohne kleine Abfallkübel geliefert wurden.

Die SBB hätten damit «sehr gute Erfahrungen» gesammelt, heisst es seitens der SBB-Kommunikationsstelle. «Die Passagiere haben mehr Beinfreiheit und finden grössere Abfalleimer in den Eingangsplattformen oder Recyclingstationen in den Bahnhöfen.» Dadurch habe sich die Recyclingquote «massiv erhöht» und die Verschmutzung in den Zügen «deutlich zum Besseren verändert». Nicht nachziehen wollte damals die BLS. Sie argumentierte, dass Passagiere weiterhin die Möglichkeit haben sollen, ihren Abfall in Sichtweite zu entsorgen.