Feuer auf Baustelle

Am Freitag gegen 20 Uhr brannte es in einem Haus in Alterswil. Die ausgerückten Feuerwehrleute stellten fest, dass das betreffende Gebäude bereits in Vollbrand stand. Der Das Feuer konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Beim Haus handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, welches sich erst im Bau befand und noch unbewohnt war. Wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilt, wurde niemand durch die Flammen verletzt.

Warum der Brand ausgebrochen ist und wie hoch die Schadenssumme ist, wird derzeit durch die Polizei ermittelt.